ФСБ задержала приморца за шпионаж для Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока по делу о шпионаже. Мужчина по своей инициативе связался с украинской разведкой и передал сведения о военных объектах.

По версии следствия, мужчина по собственной инициативе вышел на Главное управление разведки МО Украины и предложил передавать нужные сведения. По заданию кураторов он собирал информацию о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края.

Сотрудники ФСБ сумели отследить сообщения и установить личность подозреваемого россиянина. В ведомстве отметили, что мужчина полностью осознавал, что собранную им информацию можно использовать против безопасности РФ.

«Пресечена изменническая деятельность жителя Приморского края. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «государственная измена». Обвиняемый задержан, находится под стражей», – рассказали в краевом УФСБ России.

В начале октября еще одного жителя Приморье задержали по подозрению в шпионаже. По заданию украинской военной разведки он собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры края.

Владивосток, Наталья Рязанова

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