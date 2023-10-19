Три медика пострадали в ДТП со скорой в Чите

Три человека пострадали в результате ДТП с машиной скорой помощи в Чите. Двух человек в средне-тяжелом состоянии оставили в стационаре, рассказали в минздраве Забайкальского края.

Вечером 18 октября бригада реанимации ехала на вызов, когда их машина столкнулась с внедорожником Toyota Land Cruiser. По данным ГИБДД, иномарка не уступила дорогу машине скорой помощи.

Пациентов в скорой не было, но пострадали три медика. Двух в состоянии средней тяжести отвезли в больницу. Состояние третьего оценили как удовлетворительное. После оказания первой помощи его отпустили лечиться амбулаторно. Состояние водителя внедорожника не уточняется.

Во Владимирской области иномарка врезалась в машину скорой помощи. В результате пострадали семь человек.

Чита, Наталья Рязанова

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