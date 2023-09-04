Под Владимиром семь человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Иномарка врезалась в машину скорой помощи на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области. В результате пострадали семь человек.

По данным регионального главка МЧС, авария произошла около 06:53 часов 4 сентября у деревни Сенино в Ковровском районе. Автомобиль «Тойота» выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи, ехавшей в сторону Владимира. Удар был такой силы, что одного пострадавшего пришлось доставать из иномарки с помощью специального оборудования.

Прибывшие на место медики отвезли семь пострадавших в больницу для оказания помощи. Одного человека сразу госпитализировали. Выясняются причины и обстоятельства аварии, пояснили в УМВД по региону.

В Саратовской области автомобиль скорой помощи слетел с дороги и перевернулся. В результате погибла 87-летняя женщина.

Владимир, Наталья Рязанова

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