Обман с ДМС: врачи назначают ненужные анализы и процедуры

Аналитики нашли схемы мошенничества в 5% счетов из российских поликлиник по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС). В большинстве случаев страховые компании просят оплатить ненужные или вообще не проведенные обследования.

Команда разработчика страховых IT-решений Mains Lab (ГК Mainsgroup) изучила данные более четырех миллионов случаев оплаты услуг лечебно-профилактических учреждений. Около 5% счетов, поступивших в крупнейшие страховые компании, содержали признаки мошенничества.

Почти 35% из них пришлись на схему расширения диагноза. Врачи ставят обтекаемый диагноз, в рамках которого можно назначить много анализов, часто ненужных пациенту. Например, вместо насморка вписывают бронхит.

В 17% счетов нашли дописанные услуги, т.е. анализы и услуги, которые вообще не проводились. Поликлиники подбирают те, которые не противоречат диагнозу, чтобы страховые не отказались оплачивать счет.

Еще 16% случаев пришлись на схемы с повторными приемами, которые не состоялись. Сюда же отнесли счета за лечебные курсы, которые россияне не проходили полностью, приводит данные агентство «Прайм».

«По статистике, большинство пациентов пропускают повторные приемы. Но страховая все равно получит счет за него. Обычно из 10 лечебных сеансов 3-4 пропускаются, но по данным счетов, 90-100% пациентов ходят на все 10 сеансов без пропусков», – пояснили аналитики.

Москва, Наталья Рязанова

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