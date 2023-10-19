Поляк обворовал торговый центр, притворившись манекеном

Житель Варшавы обворовал несколько магазинов в торговом центре в Варшаве. Мужчина притворился манекеном, чтобы остаться внутри после закрытия, пишет портал Fakt.

По данным полиции, 22-летний поляк перед закрытием замер около витрины в одном из магазинов, притворяясь манекеном. Когда сотрудники ушли, мужчина забрал выручку из кассы магазина и пошел бродить по ТЦ.

Подозреваемый успел дважды наестся в баре, переодеться в одном из бутиков и украсть драгоценности в одном из салонов. Охранник заметил нарушителя с помощью камер видеонаблюдения и вызвал полицию. Тур по ТЦ для поляка закончился в наручниках у выхода. Мужчине грозит лишение свободы до 10 лет.

В Перу грабители обворовали магазин обуви на 12 тыс. долларов. Но все украденные кроссовки оказались на правую ногу – левые остались стоять на витрине.

Варшава, Наталья Рязанова

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