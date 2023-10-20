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Пятница, 20 октября 2023, 08:32 мск

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Финские следователи завершили осмотр поврежденного газопровода

Фото: Pixabay

Финская полиция закончила обследование поврежденного газопровода Balticconnector, полученные образцы передадут экспертам. На следующем этапе специалисты осмотрят место вокруг поврежденного участка, сообщила Центральная криминальная полиция Финляндии.

Военные и пограничная служба помогали полиции работать на месте порыва. Тщательно собранные образцы теперь передадут в судебно-медицинскую лабораторию, передает ТАСС.

Работу газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановили 8 октября из-за подозрения, что случилась утечка. Финская полиция уверена, что газопровод поврежден умышленно. После инцидента НАТО объявило о наращивании группировки для патрулирования Балтийского моря.

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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