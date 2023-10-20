Финские следователи завершили осмотр поврежденного газопровода

Финская полиция закончила обследование поврежденного газопровода Balticconnector, полученные образцы передадут экспертам. На следующем этапе специалисты осмотрят место вокруг поврежденного участка, сообщила Центральная криминальная полиция Финляндии.

Военные и пограничная служба помогали полиции работать на месте порыва. Тщательно собранные образцы теперь передадут в судебно-медицинскую лабораторию, передает ТАСС.

Работу газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановили 8 октября из-за подозрения, что случилась утечка. Финская полиция уверена, что газопровод поврежден умышленно. После инцидента НАТО объявило о наращивании группировки для патрулирования Балтийского моря.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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