ВСУ атаковали беспилотником топливную цистерну в Брянской области

В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал топливную цистерну, передает телеграм-канал Shot.

Дрон влетел в автомобиль с цистерной, припаркованный рядом с автомобильным пунктом пропуска Троебортное в Севском районе.

Уточняется, что мощного взрыва в результате атаки не произошло. Топливная цистерна, как выяснилось, была пустой.

Обошлось без пострадавших. Информации о разрушениях нет.

Брянск, Наталья Петрова

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