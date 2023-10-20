Нигерийца с «синтетикой» в трусах задержали в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали 21-летнего гражданина Нигерии после того, как в трусах у приезжего обнаружили 28 пакетиков с мефедроном общим весом около 42 граммов.

Правоохранители остановили Молодого человека на Халтуринской улице, сообщает телеграм-канал Shot. При проведении досмотра полицейские нашли у нигерийца в нижнем белье неизвестное вещество. «Из трусов африканца один за другим достали 28 пакетиков с веществом общим весом около 42 граммов», – уточняют авторы каналы.

Позже экспертиза определила, что изъятое у молодого человека вещество – синтетический наркотик мефедрон.

Нигерийца задержали по подозрению в сбыте наркотиков, возбуждено уголовное дело.

Москва, Наталья Петрова

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