Три иркутянина наладили контрабанду леса на 423 млн рублей

Три жителя Иркутской области организовали контрабанду лесоматериалов по железной дороге. Они незаконно переправили более 70 тыс. кубометров леса стоимостью более 423 млн рублей, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, с мая 2016 года по декабрь 2019 года жители области, в том числе иностранные граждане, создали преступную группу и стали скупать древесину на незаконным вырубках. Этот лес продавали по фиктивным документам, скрывая его настоящую стоимость.

«Обвиняемые незаконно экспортировали лесоматериалы. Ими легализовано более 85 млн рублей, полученных от преступлений. Они обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов организованной группой, приобретении и хранении незаконно заготовленной древесины, легализации денежных средств», – пояснили в прокуратуре.

Прокурор утвердил обвинительные заключения по делам трех обвиняемых, материалы переданы в суд для рассмотрения.

В конце сентября суд в Чите приговорил к долгим срокам лишения свободы группу контрабандистов. Они незаконно продали лесоматериалы на 407 млн рублей.

Иркутск, Наталья Рязанова

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