Три человека заживо сгорели в иномарке после ДТП в Приморье

Двое взрослых и пятилетний ребенок погибли в ДТП на автодороге в Приморье. Два лихача столкнулись лоб в лоб, когда один выехал на встречную полосу, и обе машины загорелись, сообщили в УМВД по региону.
Авария случилась днем 20 октября на 490-м км федеральной трассы А-370 «Уссури». 32-летний водитель автомобиля Toyota Corona выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Touareg. От удара обе машины слетели с трассы и загорелись.
Автомобили сильно деформировались, и люди не смогли выбраться. Водитель Toyota и его пятилетний пассажир погибли на месте, как и пассажир Volkswagen. Медики сумели довезти водителя второй иномарки до больницы, им занимаются врачи.
По данным ГИБДД, оба водителя получали штрафы за превышение скорости.
Специалисты осматривают место аварии и пострадавшие машины, выясняя причины и обстоятельства аварии. Прокуратура начала проверку по факту ДТП.
Под Ярославлем в массовой аварии погибли три человека. На трассе столкнулись бензовоз, легковушка и машина сокрой помощи. Медики заживо сгорели в машине, загоревшейся после аварии.
Спасск-Дальний, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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