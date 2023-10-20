Силы ПВО России сбили семь украинских истребителей МиГ-29 за сутки

ПВО России за минувшие сутки сбила сразу семь украинских истребителей МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Всего за прошедшую неделю истребительная авиация и силы противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских боевых самолетов, в том числе 10 истребителей Миг-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, в зоне СВО за неделю уничтожены 314 украинских беспилотников и перехвачены 35 реактивных снарядов HIMARS, пять оперативно-тактических ракет, две переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200, а также шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

Москва, Наталья Петрова

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