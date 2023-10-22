Во дворе жилого дома в Москве прогремел взрыв

В Москве во дворе жилого дома взорвался автомобиль. На место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранители.

По данным телеграм-канала Shot, взрыв прогремел у дома на Профсоюзной улице. Взрывной волной на первом этаже многоэтажки выбило стекла. Сначала загорелся один из припаркованных во дворе автомобилей, затем огонь перекинулся на рядом стоящие машины.

Прибывшие на место бригады пожарных справились с возгоранием за 25 минут. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

По одной из версий, причиной мог стать поджог. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Москва, Зоя Осколкова

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