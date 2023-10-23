В Омске поезд насмерть сбил подростка

Проходящий поезд насмерть сбил 15-летнего подростка в Ленинском округе Омска. Транспортная прокуратура проводит проверку инцидента, сообщили в ведомстве.

ЧП случилось около 23:00 по местному времени 22 октября между станциями Карбышево-1 и Московка. Проходящий поезд сбил подростка 2008 года рождения. От полученных травм пострадавший умер на месте.

Прокуратура выясняет, как несовершеннолетний оказался в опасном месте в позднее время и как соблюдались нормы безопасности на железной дороге.

В Воронежской области шестилетний мальчик перебегал пути перед поездом и погиб. Ребенок был без присмотра взрослых.

Омск, Наталья Рязанова

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