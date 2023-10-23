Прокуратура проверила избиение школьником одноклассников под Хабаровском

Прокуратура внесла представление после инцидента в школе Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае. Ученик избивал одноклассников и агрессивно вел себя с учителями.

Прокуратура внесла представление начальнику городского управления образования. Проверка показала, что один из учеников агрессивно вел себя не только с одноклассниками, но и с учителями. Работники школы ничего не предприняли и не передали сведения в органы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, рассказали в ведомстве.

Похожий скандал случился в школе №16 в Советско-Гаванском районе края. По родительским чатам и соцсетям распространилась видеозапись того, как один школьник избивает другого. Остальные дети не пытаются ему помешать. В кадре другой видеозаписи старшеклассницы заставляют ученицу 4 класса на коленях просить прощения за свое поведение. Девочки пояснили, что провинившаяся обижала младших ребят и учила их курить.

Глава района Андрей Черепанов пояснил, что один ролик записан в январе, и по тем событиям уже отработали все ведомства.

«Экстренно был собран педагогический совет с участием родителей и ПДН, выстроен алгоритм действий для проработки сложившейся ситуации. Школьный психолог работает с участницами видео до сих пор», – написал чиновник в телеграм-канале.

По второму случаю проверки еще идут. По данным ПДН, агрессивный мальчик состоял на учете с июня по декабрь 2022 года. Школа и родители решают вопрос о переводе мальчика на домашнее обучение. Следственный комитет начал проверку на признаки халатности в действиях учителей и руководства школы.

В Свердловской области мальчика из младших классов избил сверстник. Суд решил, что всему виной недосмотр учителей и присудил семье пострадавшего компенсацию морального вреда в 40 тыс. рублей.

Комсомольск-на-Амуре, Наталья Рязанова

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