Во Владимирской области неизвестные устроили поджог на железной дороге

Во Владимирской области неизвестные подожгли ящик питания камер видеонаблюдения на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Возгорание произошло на перегоне Ковров – Сарыево Горьковской железной дороги, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, речь идет об умышленном поджоге. Загорелся ящик питания камер видеонаблюдения.

Отмечается, что на движение пригородных и пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Владимир, Зоя Осколкова

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