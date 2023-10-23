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Понедельник, 23 октября 2023, 12:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Во Владимирской области неизвестные устроили поджог на железной дороге

Во Владимирской области неизвестные подожгли ящик питания камер видеонаблюдения на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Возгорание произошло на перегоне Ковров – Сарыево Горьковской железной дороги, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, речь идет об умышленном поджоге. Загорелся ящик питания камер видеонаблюдения.

Отмечается, что на движение пригородных и пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Владимир, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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