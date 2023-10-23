Во Владимирской области неизвестные устроили поджог на железной дороге

Во Владимирской области неизвестные подожгли ящик питания камер видеонаблюдения на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Возгорание произошло на перегоне Ковров – Сарыево Горьковской железной дороги, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, речь идет об умышленном поджоге. Загорелся ящик питания камер видеонаблюдения.
Отмечается, что на движение пригородных и пассажирских поездов происшествие не повлияло.
Владимир, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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