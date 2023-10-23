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Понедельник, 23 октября 2023, 16:27 мск

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Песков рассказал об усилиях по освобождению россиян из плена ХАМАС

Российские дипломаты работают над освобождением граждан РФ из плена движения ХАМАС, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Осуществляются определенные контакты с этой целью, наши дипломаты работают», – цитируют Пескова «Известия». Он заверил, что предпринимаются все необходимые усилия. Но нынешняя ситуация в секторе Газа не позволяет говорить детально.

В ХАМАС подтвердили, что поддерживают контакты с Россией по вопросам состояния и возможности освобождения граждан Израиля, также являющихся гражданами РФ.

По данным израильских военных, в руках боевиков ХАМАС находятся 212 заложников. Как минимум двое из них – россияне. Также в Израиле и секторе Газа погибли 20 граждан РФ с момента эскалации конфликта.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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