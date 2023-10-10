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Вторник, 10 октября 2023, 10:25 мск

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ХАМАС контактирует с Москвой по вопросу пленных с гражданством РФ

Член политбюро палестинской группировки ХАМАС Абу-Марзук заявил телеканалу Al-Jazeera, что организация поддерживает контакты с Россией по вопросу израильских пленных, которые имеют второе российское гражданство.

По его словам, среди удерживаемых лиц в секторе Газа – десятки человек с двойным гражданством.

«У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», – заявил Абу-Марзук, чьи слова приводит РИА «Новости». Подробности переговоров он не раскрыл.

Ранее сообщалось, что ХАМАС не будет вести переговоры по вопросу пленных, пока продолжаются бои.

В понедельник, 9 октября, посольство России в Израиле сообщило, что в ходе обострения палестино-израильского конфликта один россиянин числится погибшим, еще четверо считаются пропавшими без вести.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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