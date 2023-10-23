Шесть человек пострадали в массовой драке в Горном Алтае

Шесть подростков пострадали в массовой драке в алтайском селе Майма. По данным МВД республики, в потасовке участвовали более 20 человек.

Днем 15 октября подростки сошлись «стенка на стенку» на берегу реки. Видеозапись происшествия быстро распространилась по соцсетям. В кадре несколько подростков дрались группами, потом оттеснили несколько человек внутрь круга и принялись бить их ногами.

«Все участники драки установлены. Они были доставлены в отдел полиции и опрошены в присутствии законных представителей. В числе потерпевших шесть человек», – рассказали в полиции.

Судебно-медицинская экспертиза определит степень тяжести причиненного вреда. Позже полиция решит, кого из участников драки поставить на профилактический учет. Родители признались, что только в полиции узнали, чем занимаются их дети.

Напомним, в Самарской области порядка 20 человек подростков подрались в парке. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Горно-Алтайск, Наталья Рязанова

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