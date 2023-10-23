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Понедельник, 23 октября 2023, 16:27 мск

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WP: СБУ организовала убийство Дарьи Дугиной

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала убийство журналистки Дарьи Дугиной, написала The Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах.

«Операция была организована СБУ и стала частью теневой войны. Украинские шпионские агентства готовили эти события почти 10 лет, с 2014 года, с тех пор как СБУ установила новые глубокие связи с ЦРУ», – говорится в статье.

Источники рассказали, что оперативники подложили взрывчатку в секретный отсек в кошачьей переноске. Ее привезла гражданка Украины Наталья Вовк. Хотя Дарья была в списке целей, покушение было нацелено на философа Александра Дугина. Украинские спецслужбы ожидали, что он будет ехать с дочерью Дарьей в одной машине.

Дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла при взрыве ее автомобиля 20 августа в Подмосковье. ФСБ сообщила, что убийство организовано спецслужбами Украины. Следствие вычислило двух подозреваемых: граждан Украины Наталью Вовк и Богдана Цыганенко.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,