Служба безопасности Украины (СБУ) организовала убийство журналистки Дарьи Дугиной, написала The Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах.

«Операция была организована СБУ и стала частью теневой войны. Украинские шпионские агентства готовили эти события почти 10 лет, с 2014 года, с тех пор как СБУ установила новые глубокие связи с ЦРУ», – говорится в статье.

Источники рассказали, что оперативники подложили взрывчатку в секретный отсек в кошачьей переноске. Ее привезла гражданка Украины Наталья Вовк. Хотя Дарья была в списке целей, покушение было нацелено на философа Александра Дугина. Украинские спецслужбы ожидали, что он будет ехать с дочерью Дарьей в одной машине.

Дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла при взрыве ее автомобиля 20 августа в Подмосковье. ФСБ сообщила, что убийство организовано спецслужбами Украины. Следствие вычислило двух подозреваемых: граждан Украины Наталью Вовк и Богдана Цыганенко.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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