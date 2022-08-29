ФСБ вычислила соучастника в убийстве Дарьи Дугиной

Федеральная служба безопасности РФ установила еще одного подозреваемого в деле об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. Украинец Богдан Цыганенко помогал в организации преступления, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Установлено, что убийство Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 г.р.», – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля, а за день до подрыва машины Дугиной покинул территорию РФ. Его роль состояла в помощи в сборке взрывного устройства. А также он обеспечил Вовк поддельными номерами для машины и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, установили в ФСБ.

Дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля, которым управляла, 20 августа в Подмосковье. 22 августа ФСБ сообщила о раскрытии убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной и назвала подозреваемую – гражданку Украины Наталью Вовк, 1979 года рождения. По данным ФСБ, убийство было «подготовлено и совершено украинскими спецслужбами».

Киевский режим отрицает обвинения и настаивает, что случившееся – результат «внутривидовой борьбы российских спецслужб».

Москва, Наталья Рязанова

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