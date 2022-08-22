ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной и обвинила в нем Украину

ФСБ сообщила о раскрытии убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной. По данным спецслужбы, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами. Исполнительница убийства дочери философа Александра Дугина – гражданка Украины, уехавшая после совершения преступления в Эстонию, информирует Центр общественных связей ФСБ.

Как установила спецслужба, что преступление было «подготовлено и совершено украинскими спецслужбами», а его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения, сообщает ТАСС. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан, 2010 года рождения.

Вовк арендовала квартиру в Москве в доме, где жила Дугина, и следила за ней, уточнили в ФСБ. Для слежки на улице она использовала автомобиль Mini Cooper, на котором трижды менялись номера. В частности, при въезде в Россию использовались номерные знаки ДНР (Е982ХН DPR), в Москве – казахстанские номера (172AJD02), а при выезде из России – номера Украины (AH7771IP).

В день преступления Вовк и дочь приехали на фестиваль «Традиция», где Дарья Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. По информации спецслужбы, после управляемого подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа уехали через Псковскую область в Эстонию.

Материалы расследования переданы в Следственный комитет, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Как сообщал «Новый День», дочь философа, политолога и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла 20 августа в Подмосковье в результате взрыва джипа, которым она управляла. В 21:35 на Можайском шоссе недалеко от поселка Большие Вяземы Land Cruiser Prado взорвался во время движения и, потеряв управление, съехал на обочину, после чего загорелся. Дарья Дугина возвращалась в Москву с патриотического фестиваля «Традиции» в усадьбе Захарово в Одинцовском районе, куда она и ее отец были приглашены в качестве почетных гостей.

Как отмечал знакомый погибшей, руководитель общественного движения «Русский горизонт» Андрей Краснов, внедорожник принадлежал Александру Дугину. По его словам, его дочь ездит на другой машине, но в субботу вечером она поехала на автомобиле отца. Также сообщалось, что после окончания фестиваля Александр Дугин планировал ехать вместе дочерью, но в последний момент он сел в другую машину.

По факту подрыва автомбиля Дугиной Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). В СКР заявили, что убийство было спланировано и носило заказной характер.

Сегодня появилась информация, что взрывное устройство, прикрепленное к машине Дугиной, было активировано дистанционно. Отмечалось, что за автомобилем следили и контролировали его передвижение.

Добавим, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал убийство Дарьи Дугиной терактом, организованном Киевом. «Украинский след» не исключили некоторые российские политики и общественики. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет никакого отношения к преступлению.

Москва, Наталья Петрова

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