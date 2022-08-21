Дочь философа Александра Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. Возбуждено дело об убийстве

Дочь философа, политолога и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла в Подмосковье в результате взрыва автомобиля, которым она управляла. По информации очевидцев, внедорожник Land Cruiser Prado взорвался во время движения и, потеряв управление, съехал на обочину, после чего загорелся.

ЧП произошло в субботу в 21:35 на Можайском шоссе недалеко от поселка Большие Вяземы, сообщает телеграм-канал Mash. Политолог и журналист Дарья Дугина возвращалась с патриотического фестиваля «Традиции» в усадьбе Захарово в Одинцовском районе, куда она и ее отец приглашены в качестве почетных гостей.

Как сообщил знакомый погибшей, руководитель общественного движения «Русский горизонт» Андрей Краснов, автомобиль принадлежал Александру Дугину, передает ТАСС. По его словам, Дарья Дугина ездит на другой машине, но вчера вечером она поехала на автомобиле отца.

После окончания фестиваля Александр Дугин планировал ехать вместе дочерью, но в последний момент он сел в другую машину, сообщил участник фестиваля, скрипач Петр Лундстрем.

Причину взрыва джипа предстоит установить экспертам. По месте ЧП продолжают работать правоохранители. По данным ряда телеграм-каналов, в автомобиле, вероятно, сработало взрывное устройство, а ЧП могло быть покушением на Александра Дугина. «Насколько я понимаю, целью был непосредственно Александр Гельевич или, может, они вдвоем», – прокомментировал Андрей Краснов.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее терактом, организованном киевским режимом.

Обновлено. По факту подрыва автомобиля дочери Александа Дугина возбуждено уголовное дело по п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), сообщает Следственный комитет РФ.

«По данным следствия, 20 августа около 21 часа в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте», – говорится в сообщении.

Место происшествия продолжают осматривать криминалисты и следователи. Следственный комитет прорабатывает «все возможные версии совершенного преступления», отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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