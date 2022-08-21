«Преступление было заранее спланировано»: СКР заявил о заказном характере убийства Дарьи Дугиной

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной, дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина, в производство центрального аппарата ведомства. Об этом сообщается на сайте СК РФ. Указание дано с целью «оперативного, всестороннего и объективного расследования» преступления. СКР заявил, что убийство Дугиной было заказным.

Как установило следствие, взрывное устройство в автомобиле Дугиной было заложено под днищем со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте.

«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия. Сгоревший после подрыва автомобиль Дарьи Дугиной осмотрен взрывотехником и эвакуирован на специализированную стоянку. Назначены экспертизы, изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля.

Напомним, вечером 20 августа внедорожник Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась Дарья Дугина, взорвался во время движения и, потеряв управление, съехал на обочину, после чего загорелся. Девушка погибла на месте. ЧП случилось на Можайском шоссе в Подмосковье, в районе поселка Большие Вяземы. Дочь Александра Дугина возвращалась с патриотического фестивавля «Традиции», в котором она участвовала вместе с отцом. По факту гибели Дарьи Дугиной возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». Сообщалось, что взорванный автомобиль принадлежал Александру Дугину. Философ и его дочь планировали ехать вместе, но в последний момент Дугин сел в другую машину.

Добавим, что глава ДНР Денис Пушилин назвал убийство Дарьи Дугиной терактом, организованном Киевом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что «компетентные органы» должны проверить версию о причастности Украины к произошедшему. «Если подтвердится украинский след, <…> то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», – добавила Захарова.

В Киеве меж тем заявили, что Украина не имеет отношения к подрыву автомобиля Дарьи Дугиной. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Москва, Наталья Петрова

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