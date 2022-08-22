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Понедельник, 22 августа 2022, 15:38 мск

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Убийцы контролировали передвижения жертвы: машину Дарьи Дугиной взорвали дистанционно

Фото: sledcom.ru

Взрывное устройство, прикрепленное к машине журналиста и политолога Дарьи Дугиной, было активировано дистанционно. Об этом сегодня сообщило ТАСС со ссылкой на данные правоохранителей.

«В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом», – сказал собеседник агентства. По его словам, предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение.

Как сообщал «Новый День», дочь философа, политолога и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла 20 августа в Подмосковье в результате взрыва автомобиля, которым она управляла. В 21:35 на Можайском шоссе недалеко от поселка Большие Вяземы внедорожник Land Cruiser Prado взорвался во время движения и, потеряв управление, съехал на обочину, после чего загорелся.

Политолог и журналист Дарья Дугина возвращалась с патриотического фестиваля «Традиции» в усадьбе Захарово в Одинцовском районе, куда она и ее отец приглашены в качестве почетных гостей.

Как сообщил знакомый погибшей, руководитель общественного движения «Русский горизонт» Андрей Краснов, автомобиль принадлежал Александру Дугину. По его словам, Дарья Дугина ездит на другой машине, но в субботу вечером она поехала на автомобиле отца.

После окончания фестиваля Александр Дугин планировал ехать вместе дочерью, но в последний момент он сел в другую машину, сообщил участник фестиваля, скрипач Петр Лундстрем.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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