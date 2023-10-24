Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми

В аэропорту Перми Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, причиной ЧП стали погодные условия.

Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Smartavia. Самолет совершал рейс из Санкт-Петербурга в Пермь.

На борту находились 186 пассажиров, в том числе 14 детей, а также шесть членов экипажа. Всех эвакуировали в здание аэропорта. Пострадавших нет.

Авиагавань закрыта на прилет и на вылет. Проводится проверка. Предположительно, причиной стали плохие погодные условия.

Подобный случай произошел в Перми чуть больше месяца назад. 22 сентября самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet, прилетевший из Антальи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал.

Пермь, Зоя Осколкова

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