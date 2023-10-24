Подросток без прав устроил ДТП с тремя погибшими под Тюменью

Три человека погибли, четыре пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей на автодороге в Бердюжском районе Тюменской области. Предварительно, виновником аварии стал 16-летний подросток за рулем легковушки, нарушивший ПДД.

Вскоре после 21:00 по местному времени на 479-м км трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск столкнулись ВАЗ-2105 и фура «Скания». От удара большегруз врезался в малотоннажный грузовик «Мерседес» на стоянке. Предварительно, водитель ВАЗ поворачивал налево и не уступил дорогу фуре, которая шла ему на встречу, рассказали в ГИБДД региона.

Два мужчины: 24 и 52 лет, а также 60-летняя женщина, ехавшие в легковушке, погибли на месте. Еще одна пассажирка ВАЗ 17-летняя девушка попала в больницу с травмами. 33-летний водитель и 58-летний пассажир «Мерседеса» также пострадали, их отвезли в больницу.

За рулем ВАЗ-2105 находился 16-летний подросток без прав. Он тоже получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь.

40-летний житель Нижнего Новгорода, управлявший фурой, не пострадал.

В Башкирии девочка 13 лет и парень 19 лет погибли в результате ДТП. Подросток за рулем не справился с управлением иномарки, и машина свалилась в кювет.

Тюмень, Наталья Рязанова

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