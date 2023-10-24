ПВО сработала в Ростове-на-Дону по воздушным целям в зоне спецоперации

Система противоздушной обороны отработала в Ростове-на-Дону по целям в зоне специальной военной операции за пределами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что установки ПВО работали в 08:08. Глава области попросил местных жителей сохранять спокойствие.

Накануне Голубев также сообщал о работе ПВО в Ростовской области. По его словам, системы успешно отработали по воздушным целям, жертв и разрушений на земле нет.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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