Более 2000 детей погибли в Газе в результате ударов Израиля

Порядка 2 055 детей погибли в результате израильских ударов по сектору Газа. Еще более 800 детей находятся под руинами разрушенных домов, сообщил палестинский Минздрав.

«С 7 октября число погибших достигло 5 087 человек, в том числе 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых людей. Число раненых составило 15 273 человека», – говорится в сообщении.

После бомбежек местные жители пытаются доставать раненых из-под обломков жилых домов, подсвечивая себе фонариками. Топлива для заправки спецтехники нет, завалы разбирают вручную. Волонтеры стараются работать очень быстро, чтобы не попасть под новый обстрел с израильской стороны, передает Al Jazeera.

Под обломками разрушенных зданий до сих пор находятся 1500 человек, в том числе 830 детей.

По данным агентства «Анадолу», почти во всех больницах сектора Газа закончились медикаменты, перевязочные материалы. В результате израильских атак погибли 57 и ранены 100 медицинских работников.

В секторе Газа 12 больниц и 32 медицинских центра не могут больше помогать гражданам. Некоторые повреждены в результате бомбежек, в других закончилось топливо для генераторов и холодильников.

В эфире одного из телеканалов госсекретаря США Энтони Блинкена спросили, почему Вашингтон не настаивает на прекращении огня на фоне огромных жертв среди мирного населения Газы. Глава госдепа заявил, что его «сердце разбито» новостями о погибших детях, но Израиль должен довести свою борьбу до конца.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

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