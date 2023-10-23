В секторе Газа вышли из строя 12 больниц и 32 медцентра

В секторе Газа 12 больниц и 32 медицинских центра не могут продолжать оказывать помощь гражданам. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения анклава.

Как отметил представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра, 12 больниц и 32 медцентра вышли из строя из-за израильских обстрелов и дефицита топлива, передает РИА «Новости».

Тем временем, в минздраве Палестины уточнили данные по жертвам обострения конфликта. Количество погибших выросло до 5 087, в том числе 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых людей. Ранения различной степени тяжести получили 15 273 человека.

Напомним, Израиль заявил о полной изоляции сектора Газа, после чего в анклаве начались проблемы с энергообеспечением, водой и едой. В минувшую субботу удалось договориться об открытии пропускного пункта Рафах для грузовиков с гуманитарной помощью для жителей. Фуры доставляют в зону бедствия воду, продовольствие и медикаменты.

Газа, Зоя Осколкова

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