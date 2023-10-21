В сектор Газа из Египта проехали первые грузовики с гуманитарной помощью

Пропускной пункт на границе Египта и сектора Газа был открыт для проезда грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает телеканал al Arabiya.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден договорились о доставке в сектор Газа гуманитарной помощи. В связи с этими договоренностями был открыт коридор на КПП Рафах. Предполагалось, что через него смогут проезжать до 100 грузовиков в день.

Поставки должны были начаться еще вчера, однако, как заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, этому препятствовали некоторые обстоятельства. В результате с египетской стороны у границы скопилось около 200 машин, передает РИА «Новости».

Сегодня КПП Рафах открыли для проезда фур с гумпомощью. В общей сложности через границу в сектор Газа проехали 20 грузовых автомобилей. Машины привезли продукты питания и медикаменты.

Напомним, сектор Газа находится в изоляции с начала обострения палестино-израильского конфликта. В анклаве нет электроснабжения, заканчиваются запасы пищи и предметов первой необходимости. В ООН ранее также заявили о критической ситуации с водой у жителей Газы.

Газа, Зоя Осколкова

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