Россия отправит в Газу 27 тонн гуманитарной помощи

Россия отправит в сектор Газа 27 тонн гуманитарной помощи. Продукты передадут Египетскому обществу Красного Полумесяца для доставки в заблокированный регион, сообщили в МЧС России.

«МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза. Спецборт Ил-76 вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт города Эль-Ариш Арабской Республики Египет. Помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению правительства РФ», – говорится в сообщении.

В Газу передадут муку, сахар, рис, макароны, которые доставят представители Египетского общества Красного Полумесяца.

Президент США Джо Байден заявил, что контрольно-пропускной пункт Рафах откроют для проезда 20 грузовиков с гуманитарной помощью на территорию сектора Газа. Он пообещал, что доставку помощи организуют «очень быстро», передает телеканал «Альсумария».

Сектор Газа и оставшиеся там жители оказались в полном блокаде со стороны израильских военных. В больницах закончились медикаменты и перевязочные материалы. Некоторые люди не имеют доступа к пище, многие пьют соленую воду из колодцев для полива из-за дефицита питьевой воды.

Москва, Наталья Рязанова

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