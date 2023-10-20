В ООН заявили о критической ситуации с водой у жителей Газы

Потребление воды в секторе Газа снизилось до трех литров на человека в день вместо минимальных 50 литров. Это критический уровень, при котором резко снижается качество питания, а также возрастает риск обезвоживания. Об этом сообщает управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что для удовлетворения большинства основных потребностей требуется от 50 до 100 литров воды на человека в день, чтобы поддерживать уровень здоровья в норме. Речь идет не только о питье, но и приготовлении пищи, гигиене и других нуждах.

«Объем производства воды из муниципальных источников подземных вод составляет менее 5% от уровня, существовавшего до последнего кризиса. Нехватка топлива, отсутствие безопасности и повреждение дорог привели к остановке перевозок воды автотранспортом в большинстве районов», – говорится в сообщении OCHA.

Кроме того, в Газе наблюдается дефицит основных продуктов питания. Девятый день подряд в регионе нет электричества.

Работа больниц оказалась на грани коллапса. Медики стараются обеспечить функционирование отделений неотложной помощи, при этом врачи вынуждены проводить операции и процедуры при недостатке света. По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, в анклаве прекратили работу 18 медицинских центров.

Газа, Зоя Осколкова

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