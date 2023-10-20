Израиль и США пообещали генсеку ООН пропустить гуманитарную помощь в сектор Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время посещения КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа в пятницу, 20 октября, заявил, что Израиль и США пообещали пропустить в Газу гуманитарную помощь, – сообщают СМИ.

В ход своего выступления Гутерриш сказал: «С стороны Египта мы видели очень много грузовиков с водой, топливом, лекарствами, продуктами. В этом нуждаются по ту сторону стены (в Газе,-прим.ред.). Нам нужно доставить эту помощь на ту сторону, как можно быстрее и как можно больше. Недавно Израиль и США объявили, что ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа будет разрешен. Также я знаю, что между Египтом и Израилем тоже существует соглашение, которое должно сделать это возможным».

Каир, Иван Бабурин

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