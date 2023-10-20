Первые гуманитарные грузы доставят в Газу до 22 октября – ЦАХАЛ

Израиль заявил, что первые гуманитарные грузы попадут в сектор Газа не позже 21 октября. Порядка 100 грузовиков с продуктами, очистителями воды и лекарствами скопились около пропускного пункта Рафах.

«Завтра, самое позднее – послезавтра», – сказал представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар в ночь на 20 октября в интервью телеканалу RTL.

Шаликар заявил, что израильские военные постараются максимально исключить жертвы среди мирного населения во время наземной операции. Дата ее начала держится втайне из соображений безопасности.

Порядка 100 фур стоят с египетской стороны около контрольно-пропускного пункта Рафах, ожидая въезда в сектор Газа. В грузовиках находится гуманитарная помощь: очистители воды, продукты, медикаменты. Планировалось, что 20 октября переход на границе откроется для доставки гуманитарных грузов, передает Al Jazeera.

По данным телеканала «Альсумария» на границе с Египтом видно движение: египетские службы начали убирать бетонные заграждения, чтобы автомобили могли проехать через пропускной пункт Рафах. Скопившиеся у пункта грузовики пока стоят на месте.

Россия доставила в Египет 27 тонн гуманитарной помощи. Продукты передали Египетскому обществу Красного Полумесяца для доставки в заблокированный сектор Газа.

Иерусалим, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»