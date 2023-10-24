Бензин залил дорогу после ДТП с бензовозом под Красноярском

Бензовоз опрокинулся на трассе в Красноярском крае, и топливо вылилось на дорогу. ГИБДД перекрыла движение по пострадавшему участку дороги на час, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Авария произошла около 11:00 часов 24 октября на 39-м км автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое. Бензовоз опрокинулся, и топливо вылилось на дорогу. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Водитель получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

По данным МЧС, для ликвидации последствий аварии привлекали пять единиц техники. ГИБДД полностью перекрыла движение на участке дороги, где разлилось топливо. Автомобилям вновь разрешили проезд только час спустя.

На Сахалине автоцистерна с дизельным топливом съехала с трассы в кювет и опрокинулась. Один человек погиб.

Красноярск, Наталья Рязанова

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