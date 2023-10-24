Тело женщины нашли в диване в петербургской квартире

Следователи в Санкт-Петербурге начали расследование смерти уроженки Узбекистана. Тело женщины нашли в ящике дивана на съемной квартире, рассказали в городском управлении Следственного комитета.

Погибшую нашли 23 октября в квартире на проспекте Космонавтов, которую владельцы сдавали в аренду. На теле 28-летней женщины не было следов насильственной смерти, но следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Погибшую незадолго до смерти оштрафовали за нарушение режима пребывания в России и должны были выдворить из страны, узнал портал 78.ru. Квартиру она снимала вместе с земляком, который 12 октября улетел в Стамбул. По данным портала, мужчину объявили в розыск.

Ранее в северной столице рабочие нашли череп и кости при демонтаже старых труб.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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