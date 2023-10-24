Белгородское село попало под артобстрел ВСУ

ВСУ обстреляли из артиллерии село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Мирные жители не пострадали, но поврежден жилой дом.

«Пострадавших нет. Осколками снаряда выбиты окна, посечены фасад и кровля в одном частном домовладении. Строительные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий», – написал Гладков в телеграм-канале.

Накануне прилеты с украинской стороны зарегистрировали в пяти районах Белгородской области. В обстрелах участвовали артиллерия и минометы. Грайворонский округ был атакован с помощью БПЛА самолетного типа.

Белгород, Наталья Рязанова

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