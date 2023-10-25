Финская полиция нашла якорь рядом с поврежденным газопроводом

Финская полиция нашла корабельный якорь рядом с местом повреждения газопровода Balticconnector. Представитель МВД страны Ристо Лохи заявил, что участие российского корабля не является основной версией следствия.

«В Центральной криминальной полиции сообщили, что найденный рядом с местом повреждения газопровода посторонний предмет является якорем. У якоря отсутствует один из зубцов», – пишет портал Yle.

Вес найденного якоря превышает 2,7 тыс. кг.

В криминальной полиции заверили, что не будут «спекулировать» на теме причастности к инциденту российской стороны. Представитель МВД Финляндии Ристо Лохи прямо сказал, что участие российского судна не является основной версией для следствия. Хотя ранее судно «Севморпуть» было включено в список возможных подозреваемых. Сейчас следователи пристально изучают маршрут и возможность причастности к ЧП китайского судна Newnew Polar Bear.

Работу газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановили 8 октября из-за утечки. Финская полиция расследует инцидент как умышленное повреждение трубопровода.

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»