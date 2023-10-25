Четыре дрона ВСУ сбиты на подлете к Брянску

Российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать беспилотниками объекты на территории Брянской области. В ночь на 25 октября над Брянским районом уничтожены четыре БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram/

Глава области уточнил, что дроны были сбиты силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – написал Богомаз.

В Минобороны России подтвердили уничтожение четырех беспилотников в небе над Брянской областью. Там отметили, что БПЛА ликвидированы дежурными средствами противоздушной обороны.

Ранее издание «Новости Брянска» сообщило, что ночью жители слышали взрывы в районе сел Супонево и Толмачево, деревни Добрунь под Брянском и в самом Брянске.

Брянск, Наталья Петрова

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