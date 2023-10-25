В Приморье турист сорвался со скалы

Турист сорвался со скалы во время прогулки в Находкинском городском округе. Сотрудники МЧС доставили пострадавшего мужчину в ближайшую больницу, сообщили в министерстве.

50-летний мужчина отправился на пешую прогулку, но по пути сорвался со скалы. Он упал с высоты около 20 метров и получил травму. После звонка в службу спасения за ним приехали сотрудники МЧС.

Им пришлось нести пострадавшего на носилках по труднодоступному участку к дороге в районе поселка Ливадия, где ждал специально оборудованный автомобиль. Там мужчину передали под надзор врачей.

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Находка, Наталья Рязанова

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