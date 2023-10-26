В Приморье 16 тысяч жителей остались без воды и тепла из-за аварии

Около 16 тыс. жителей в приморском городе Фокино остались без воды и тепла из-за коммунальной аварии. Коммунальщики во время работ порвали трубопровод ковшом экскаватора, рассказали в прокуратуре края.

Вечером 25 октября во время земляных работ в районе городского пляжа коммунальщики повредили участок сети водоснабжения ковшом экскаватора. В результате 54 многоквартирных и 86 частных домов, несколько социальных объектов остались без воды. Также была прекращена подача тепла.

Местные власти организовали подвоз воды в пострадавший район по графику. Прокуратура начала проверку обстоятельств аварии и поставила на контроль восстановление водо- и теплоснабжения.

Глава городского округа ЗАТО Фокино Александр Баранов пояснил, что авария случилась из-за действий подрядчика. Его привлекли к устранению порыва водопровода вместе с бригадой Примтеплоэнерго.

«Аварийный участок ﻿﻿успешно ﻿устранен. Рабочие проводят проверочные мероприятия, и уже скоро вода начнет приходить в многоквартирные дома. Филиал ﻿«Примтеплоэнерго» информирует, ﻿что вода будет поступать ﻿уже сегодня вечером», – написал Баранов в своем телеграм-канале.

В течение дня в поселок Дунай, школы и детские сады воду будут подвозить по графику, заверил глава ЗАТО.

Ранее более 50 тыс. жителей Первоуральска остались без холодной воды из-за прорыва водовода. Авария затронула 646 многоэтажных домов.

Фокино, Наталья Рязанова

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