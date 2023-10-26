В Донецке поймали торговцев оружия с крупной партией боеприпасов

В Донецке задержали с поличным торговцев оружием при попытке продать крупную партию боеприпасов. Об этом сообщило региональное управление ФСБ по ДНР.

Участники преступной группы пытались реализовать две мины 240 мм для самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», восемь снарядов для СПГ-9, гранату РГД, а также более 750 патронов калибра 5,45 мм для автоматического оружия, передает РИА «Новости».

Отмечается, что оперативные материалы переданы в следственное управление СК России по ДНР для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с правоохранителями раскрыли подпольные оружейные мастерские в 38 российских регионах, задержаны 119 подозреваемых в незаконном обороте оружия и его сбыте. Обыски проводились в августе-сентябре в обеих столицах, Крыму и Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, Карелии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Красноярском и Приморском краях, Свердловской, Челябинской областях и других регионах. Из незаконного оборота изъято 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

Донецк, Наталья Петрова

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