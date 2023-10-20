ФСБ задержала 119 подпольных оружейников в регионах РФ

Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из МВД и Росгвардии раскрыли подпольные оружейные мастерские в 38 регионах РФ. За два месяца задержаны 119 подозреваемых.

«В августе-сентябре 2023 года пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту. Из незаконного оборота изъято 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Обыски прошли в обеих столицах, Крыму и Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, Карелии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Красноярском и Приморском краях, Свердловской, Челябинской областях и других регионах.

Из незаконного оборота, в том числе, изъяли 42 гранатомета, 6 пулеметов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 607 гранат, снарядов и мин, 33 кг взрывчатки.

В июне-июле ФСБ и Росгвардия закрыли незаконные оружейные мастерские в 53 регионах РФ и задержали 217 подозреваемых.

Москва, Наталья Рязанова

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