ФСБ раскрыла 217 незаконных оружейников в РФ

ФСБ и Росгвардия нашли и закрыли незаконные оружейные мастерские в 53 регионах России. Задержаны 217 подозреваемых, изъято более 750 единиц огнестрельного оружия, сообщили в ЦОС ФСБ.

В июне-июле 2023 в 53 регионах выявили подпольных оружейников, которые переделывали гражданские образцы оружия в боевые и продавали. Обыски и задержания прошли в обеих столицах, Крыму и Севастополе, Башкирии, Мордовии, Дагестане, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Курской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Томской, Херсонской областях и других регионах.

«Из незаконного оборота изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. 22 пулемета, 93 автомата, 58 пистолетов-пулеметов, 251 винтовка, карабин и ружье, 326 пистолетов и револьверов. А также 704 артиллерийских снаряда и мины различного калибра, 210 гранат, более 87 кг взрывчатых веществ», – пояснили в ФСБ.

Сотрудники ФСБ помешали организовать нелегальный канал сбыта оружия из Донецкой Народной Республики. Группа подозреваемых специально для этого прибыла в зону проведения СВО.

Москва, Наталья Рязанова

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