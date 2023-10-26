В Мелитополе пытались взорвать сотрудника областной администрации

В городе Мелитополе Запорожской области пытались убить сотрудника военно-гражданской администрации региона. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По сведениям канала, злоумышленники заложили взрывное устройство под днище автомобиля ВАЗ-2111 27-летнего сотрудника комитета безопасности. Мужчина обнаружил подозрительный предмет и вызвал силовиков.

Взрывотехники ФСБ проверили устройство. Оказалось, что это самодельная бомба. СВУ было помещено в упаковку из-под сока и состояло из взрывчатого вещества (предположительно С4) и электродетонатора.

Напомним, 23 октября в Бердянске Запорожской области в результате подрыва автомобиля погиб российский военнослужащий. Неизвестные заложили взрывное устройство под водительское сиденье. В результате взрыва силовик получил ранения, от которых скончался на месте. Возбуждено уголовное дело о теракте и хранении взрывчатых веществ.

Мелитополь, Наталья Петрова

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