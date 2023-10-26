В бухте Владивостока появилось пятно от нефтепродуктов

Жители Владивостока пожаловались на загрязнение воды нефтепродуктами в бухте Новик. Вода покрылась цветным пятном и источает химический запах, сообщило ИА PrimaMedia.

Одна из жительниц столицы Приморского края опубликовала видеозапись, сделанную в бухте Новик. В кадре видно, что на воде держится большое «радужное» пятно от загрязнения нефтепродуктами.

«Нет, это не видеофильтр. Как вам радужная расцветка? Это, конечно, жесть. Все с кораблей тянет. Ну и запах соответствующий», – написала автор под роликом.

Несколько горожан подтвердили, что тоже видели загрязнение на воде. Многие задались вопросом, как разлив нефтепродуктов скажется на экологии бухты и города.

Разлив нефтепродуктов обнаружили в реке Лена на территории Иркутской области. Прокуратура и Роспотребнадзор организовали проверку.

Владивосток, Наталья Рязанова

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