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Суббота, 28 октября 2023, 02:26 мск

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Пепел от вулкана Ключевской несет на камчатские поселки

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 7000 метров, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). Ветром пепловый шлейф несет в сторону поселений Мильковского района.

«Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении вглубь полуострова. На его пути находятся населённые пункты Мильковского района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла», – предупредили в краевом управлении МЧС.

По данным ведомства, пока пеплопадов в поселках не было. Туристские группы не регистрировали маршруты в районе вулкана.

Ранее в камчатском посёлке Ключи прошел пеплопад от извержения вулкана Безымянного. Занятия в школах поселка Ключи и Козыревск отменили.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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