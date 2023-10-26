В Москве полицейский подбросил наркотики мужчине и требовал 500 тыс. рублей

В Москве сотрудник уголовного розыска подкинул мужчине наркотики, а потом стал вымогать у него деньги за невозбуждение уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Сотрудник уголовного розыска УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы подбросил съемщику квартиры на Липецкой улице 2,85 грамма марихуаны, а после вымогал у него полмиллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности по сфабрикованным основаниям.

Правоохранитель в свободное от службы время позвонил в квартиру, показал удостоверение жильцу, заявив, что ему нужно осмотреть жилье из-за поступившей информации о хранении запрещенных веществе. «После «осмотра» сотрудник полиции показал проживающему в квартире молодому человеку несколько пакетиков с марихуаной и предложил решить проблему взяткой в размере 500 тыс. рублей», – рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Напуганный квартиросъемщик человек позвонил хозяину жилища, который вызвал полицию.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Отмечается, что правоохранитель признал свою вину.

В полицейском главке сообщили, что при подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

Москва, Наталья Петрова

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