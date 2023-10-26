Российский МиГ-31 отогнал от границы РФ норвежский патрульный самолет

Норвежский патрульный самолет приблизился к российской границе над Баренцевым морем. Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31, чтобы не допустить нарушения своего воздушного пространства.

Средства контроля воздушного пространства обнаружили, что к российской границе приближается некий объект. Российские военные подняли истребитель МиГ-31, чтобы опознать возможного нарушителя.

«Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от государственной границы РФ», – рассказали в российском Минобороны.

МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. В МО РФ подчеркнули, что самолет двигался строго по правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами.

24 октября два американских бомбардировщика пытались приблизиться к госгранице РФ в небе над Балтийскими морем. Российский истребитель Су-27 опознал их и проконтролировал, как оба иностранных самолета отворачивают от госграницы РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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