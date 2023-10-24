Американские бомбардировщики пытались приблизиться к госгранице РФ в небе над Балтийским морем

Сегодня два американских бомбардировщика пытались приблизиться к госгранице РФ в небе над Балтийскими морем. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, для опознавания воздушных целей в воздух был поднят истребитель Су-27.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США», – уточнили в ведомстве, добавив, что при приближении Су-27 иностранные стратегические бомбардировщики выполнили разворот от госграницы РФ.

«Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», – отметили в минобороны.

Москва, Светлана Антонова

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